Bachprojekt im Augsburger Stadtwald startet im Herbst

Die Vorbereitungen laufen seit Jahren, nun wird es langsam ernst: Die Stadtwaldbäche in Augsburg sollen mehr Wasser aus dem Lech bekommen.

Die Pläne für die ökologische Aufwertung der Bäche im Stadtwald sollen ab Herbst dieses Jahres in die Umsetzung gehen: Dann sollen die Bäche über den Lochbach zusätzliches Wasser aus dem Lech bekommen, um dem ursprünglichen Zustand des Stadtwalds näherzukommen. Parallel ist der teilweise Umbau von Bächen geplant, um diese naturnäher zu gestalten, etwa mit abwechslungsreich gestalteten Ufern statt geradlinigen Uferlinien. "Die sehen beim Spazieren schön aus, aber für Fische und andere Lebewesen haben sie zu wenig Struktur", so Benedikt-Andreas Nordhardt, Projektmanager in der städtischen Forstverwaltung. Zudem sollen insgesamt 17 Hektar Nadelwald in einen Auwald umgewandelt werden. Auch das Auslichten von grundwassergespeisten Quellbächen ist geplant, um die Lebensbedingungen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten zu verbessern.

Momentan laufen noch Untersuchungen zu möglichen Auswirkungen aufs Grundwasser, wobei sich nicht abzeichne, dass es Probleme mit dem Trinkwasserschutz gebe, so Nordhardt. Im Herbst werde man womöglich einen ersten Versuch unternehmen, um zu sehen, was konkret passiert, wenn man 500 Liter pro Sekunde zusätzlich über den Lochbach ins Waldbach-System leitet. Über einen Überlauf soll das Wasser künftig wieder in den Lech zurückgeleitet werden. (skro)