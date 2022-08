Augsburg

17:30 Uhr

Bäckerei soll Bußgeld zahlen, weil sie keine Corona-Kontrollen durchführte

Plus Das Landratsamt hat eine Strafe verhängt, weil die Bäckerei gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll: In einem Café soll kaum eine Kunde kontrolliert worden sein.

Von Klaus Utzni

Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, Schulschließungen ja oder nein, vierte Impfung oder nicht – Politiker und Wissenschaftler streiten derzeit über neuerliche Schutzmaßnahmen, falls im Herbst und Winter eine neue Corona-Infektionswelle über das Land schwappen sollte. Die Justiz wiederum blickt zurück und arbeitet Hunderte von Bußgeldverfahren auf, bei denen es um Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im vergangenen Jahr geht. Ein rekordverdächtiges Bußgeld in Höhe von 10.000 Euro verhängte das Landratsamt gegen ein Augsburger Bäckereiunternehmen, das unter anderem in einer Filiale im südlichen Landkreis Augsburg ein Café betreibt. Die Firma legte Einspruch ein – Amtsrichter Roland Fink hörte sich am Mittwoch im Prozess die Argumente eines der Geschäftsführer an.

