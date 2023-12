Augsburg

Bahnhofstunnel eröffnet am Freitag – doch ein Platz bleibt auf Jahre ein Provisorium

So sieht es aktuell am westlichen Eingang des Bahnhofstunnels aus. Anstelle der Bohrpfahlwand soll das Radparkhaus entstehen.

Plus Die Gestaltung des Bahnhofsplatzes im Westen wird dadurch blockiert, dass Unklarheit bei der Trasse der Linie 5 herrscht. Und ein Bau des Radparkhauses ist nicht in Sicht.

Wenn am kommenden Freitag erstmals Bahnpendler aus dem Augsburger Westen den neu eröffneten Fußgängertunnel des Hauptbahnhofs vom Sebastian-Buchegger-Platz aus betreten, werden sie ein Provisorium überqueren, an dessen Anblick sie sich künftig gewöhnen müssen: Der neu geschaffene westliche Bahnhofsvorplatz mit seiner Wand aus Bohrpfählen und der steilen Erdböschung entspricht nicht dem, was dort einmal geplant ist - doch anders als auf dem Innenstadt-Bahnhofsvorplatz, dessen Erneuerung in den kommenden Jahren zumindest absehbar ist (auch wenn es noch Diskussionen zu den Bäumen gibt), fehlen im Westen konkrete Perspektiven.

Die Illustration zeigt das geplante Fahrradparkhaus am Westausgang des Bahnhofstunnels. Der Baubeginn des Radparkhauses ist aufgrund von Geldmangel vorerst nicht in Sicht. Foto: Illustration: schneider+schumacher

400 Radabstellplätze statt ein Radparkhaus am Augsburger Hauptbahnhof

Die Stadt hat den West-Platz im Hinblick auf die Tunneleröffnung provisorisch mit einem Plattenbelag versehen und um die 400 teils überdachte Fahrradständer aufgestellt. Funktionieren wird der Platz fürs Erste somit schon, der versprochene Komfort für Radler und die Aufenthaltsqualität für Passanten sind aber in weiter Ferne. Wie berichtet ist für den Platz eine Pflasterung mit Baumbepflanzung, ein Brunnen und eine Sitzstufen-Anlage im Norden vorgesehen. Zentrales Element ist ein Fahrradparkhaus (900 Plätze) mit Café/Kiosk, Radstation und ergänzender Büronutzung auf der Südseite des Platzes, wo sich aktuell die Bohrpfahlwand befindet. Der Architektenentwurf, der aus einem Wettbewerb hervorging, sieht einen Bau mit maurisch anmutenden Arkaden vor.

