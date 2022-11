Augsburg

06:30 Uhr

Baumallianz fordert unabhängige Baumbegutachtung am Bahnhofsvorplatz

Plus Naturschützer begrüßen momentanes Einlenken der Stadt Augsburg, wollen aber wachsam bleiben. Es gehe grundsätzlich um die Frage, wie man Stadtplanung denke.

Der Verein Baumallianz begrüßt, dass die Stadt nun ein Gutachten zum Zustand der Bäume am Bahnhofsvorplatz einholen will und über eine Umplanung nachdenkt, fordert dafür aber die Beauftragung eines unabhängigen vereidigten Baumsachverständigen. Die bisherigen Begehungen der Baumallianz mit Experten hätten - anders als es die Stadt sieht - keine größeren Schäden an Bäumen erkennen lassen, so Vorsitzende Susanne Altmann. Vor diesem Hintergrund sei die zunächst von der Stadt geplante Komplettrodung nicht nachvollziehbar.

