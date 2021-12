Bald hat Hochzoll-Süd wieder einen Supermarkt - Rewe eröffnet in wenigen Tagen

Fünf Jahre lang gab es in Hochzoll-Süd keinen Supermarkt mehr. Unstimmigkeiten hatten die Ansiedlung eines neuen Markts verhindert. Jetzt eröffnet Rewe.

Neugierig schauen Passantinnen und Passanten durch die Schaufenster der neuen Rewe-Filiale am Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll-Süd und beobachten Beschäftigte bei den letzten Aufbauarbeiten. Am 9. Dezember öffnet der Supermarkt und bietet dem Süden des Stadtteils Hochzoll damit nach fünf Jahren Wartezeit wieder einen Nahversorger.

Nach Edeka zieht Rewe in das Gebäude in Hochzoll-Süd

2016 hatte Edeka seine Filiale am Zwölf-Apostel-Platz aufgegeben. Zwar bekundete Rewe bald sein Interesse als Nachfolger, allerdings zogen sich Verhandlungen mit den Immobilienbesitzern immer wieder hin. Selbst nach der abgeschlossenen Neugestaltung des zentral gelegenen Stadteilplatzes 2018 ließ die Ansiedlung des Supermarkts weiter auf sich warten. Bürgerinnen und Bürger zeigten sich deshalb immer wieder verärgert und taten das auch bei Bürgerversammlungen kund. Weil zwischenzeitlich auch die Rewe-Filiale in Hochzoll-Mitte (am Bahnhof) für einen Neubau abgerissen worden war und die gegenüberliegende Norma-Filiale wegen Umbaus zeitweise geschlossen hatte, sah es für die Bürger in Hochzoll-Süd in Sachen Nahversorgung streckenweise düster aus. Mittlerweile haben die Geschäfte in Hochzoll-Mitte alle wieder geöffnet, und ab 9. Dezember gibt es eben auch im Süden wieder einen Supermarkt.

Wochenmarkt ergänzt Angebot des Supermarkts am Zwölf-Apostel-Platz

Für Paul Kremser eine gute Nachricht. Bislang habe ihn seine Tochter mit Einkäufen versorgt, jetzt wo es in Hochzoll-Süd endlich wieder einen Supermarkt gibt, könne er kleine Erledigungen wieder selbst machen, freut sich der Senior. Filialinhaber Robert Leise sagt: "Ich habe mich in den Standort mit dem familiären Treiben auf dem Platz sofort verliebt und wollte unbedingt diese Filiale." Als selbständiger Kaufmann darf er den rund 1100 Quadratmeter großen Laden nun führen und damit auch selbst Einfluss auf die Produktauswahl nehmen. Unter anderem hat Leise Waren regionaler Hersteller im Sortiment und will hier das Ohr weiter nah am Kunden haben. "Wenn etwas fehlt, darf man mir das gerne sagen, dann schaue ich, was sich machen lässt", verspricht er. Zusammen mit den umliegenden Geschäften, wie einem Bäcker, einem Optiker und einer Apotheke sowie dem regelmäßig stattfinden Wochenmarkt sei der Zwölf-Apostel-Platz nun endlich wieder ein richtiges Stadtteilzentrum, findet eine junge Mutter.

