Augsburg

vor 36 Min.

Barfüßerkirche: Arbeiten für Sanierung des Kanals sollen 2024 starten

Plus Nachdem vor vier Jahren Schäden unter der Barfüßerkirche zutage traten, soll 2024 ein Zugang zum Kanal geschaffen werden. Probleme macht nicht nur die Finanzierung.

Von Katharina Indrich Artikel anhören Shape

Mittlerweile, sagt Gesine Beck, schlafe sie wieder gut. Doch als die Pfarrerin der evangelischen Barfüßerkirche vor einigen Jahren erfuhr, wie schlecht es in Teilen um die Statik ihres Gotteshauses und auch um die ihrer Dienstwohnung bestellt ist, habe sie lange kaum ein Auge zugetan. Seitdem ist viel Wasser den Hinteren Lech, der in einem Kanal unter der Kirche hindurchfließt, hinabgelaufen. In mehreren Untersuchungen machten sich die Experten ein Bild von dem Schaden an den brüchigen historischen Kanalwänden, um das weitere Vorgehen planen zu können. Und konnten der Pfarrerin und ihrer Familie die größten Sorgen nehmen. 2024 nun sollen die Arbeiten zur Stabilisierung des Kanals beginnen. Dabei bereitet auch die Finanzierung Kopfzerbrechen.

Unter dem historischen Kreuzgang der Barfüßerkirche verschwindet der Hintere Lech in einem Kanal. Der weist nach Jahrhunderten schwere Schäden auf und muss saniert werden. Foto: Silvio Wyszengrad

Wie Planer Walter Ullmann erklärt, soll im kommenden Jahr zunächst eine vier mal vier Meter große Einbringöffnung im liturgischen Innenhof der Kirchengemeinde geschaffen werden, die einen Zugang zum schadhaften Kanalbereich unterhalb des historischen Kreuzgangs ermöglicht. Durch diese Öffnung soll in einem zweiten Schritt dann der Kanal von innen mit einer Betondecke unterfangen und stabilisiert werden. Die Idee einer Stabilisierung von außen mussten die Planer unter anderem deswegen verwerfen, weil sich bei einer Untersuchung zeigte, dass die Steine in der Gewölbeschale nur 15 Zentimeter dick sind. Nachdem auch viele der jahrhundertealten Pfähle verrottet sind und der Boden nicht tragfähig genug ist, wäre ein Eingriff von außen für die Bausubstanz zu riskant gewesen.

