Baumallianz vermisst Bäume im Augsburger Klimaprogramm

Die Augsburger Baumallianz ist mit dem Klimaprogramm der Stadt unzufrieden. Die Initiative fordert mehr Grün im öffentlichen Raum.

Im städtischen Klima-Sofortprogramm ist viel von einer Verkehrswende und mehr erneuerbaren Energien die Rede. Die Augsburger Baumallianz kritisiert, in dem nun vorliegenden Konzept seien aber an keiner Stelle Maßnahmen zur Entwicklung des städtischem Grüns empfohlen worden. Dabei würden Bäume durch ihre Photosynthese zur Verringerung der klimaschädlichen Emissionen beitragen und seien zudem ein Kohlendioxid-Speicher.

Wie die Initiative vorrechnet, nimmt ein Baum für einen Kubikmeter Holz durchschnittlich eine Tonne CO 2 auf. Treibhausgase würden durch Baumflächen besonders auch indirekt verringert, wie eine aktuelle Studie der ETH Zürich zeige. Durch den Schatten der Bäume werde auch die Temperatur gesenkt. Die Verdunstung kühle den Stadtraum, was etwa einen geringeren Energieeinsatz bei Kältetechniken zur Folge habe. Darüber hinaus seien Bäume für die Stadt Sauerstoffspender, sie schaffen Lebensräume für Artenvielfalt und sorgen für eine bessere Aufenthaltsqualität in der Stadt. "Wer diese vielfältigen Erkenntnisse zum städtischem Grün vernachlässigt, hat die Notwendigkeiten von Stadtentwicklung in Zeiten des Klimawandels nicht verstanden", sagt Bruno Marcon, Stadtrat für " Augsburg in Bürgerhand" und Vorstandsmitglied der Baumallianz.

Die Initiative in Augsburg fordert einen Rückbau betonierter Flächen

Die Initiative fordert, weitere Maßnahmen im städtische Klimaprogramm aufzunehmen, etwa einen massiven Rückbau von betonierten Flächen und eine Ausweitung von Grünflächen mit Baumbestand, Anpflanzungen neuer Bäume und Schließung von Lücken in Baumreihen, Schaffung neuer Parks und von zusammenhängenden Grünzügen in der Stadt, die Wiederherstellung alter Alleen und Planung neuer Gebäude- und Quartierlösungen mit Grün und Bäumen. Nötig sei zudem eine breite Bürgerbeteiligung am Klimakonzept in einem offenen Prozess, so die Baumallianz.

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte zuletzt, das Klima-Sofortprogramm sei als Anstoß zu verstehen, bis weitergehende Maßnahmen aus der Klimaschutzstudie abgeleitet sind. Das Papier hält die Erreichung eines Restbudgets von 20 Millionen Tonnen CO 2 in Augsburg für machbar. Eine Begrenzung auf diese Menge entspräche dem Augsburger Anteil der Menge, die weltweit noch ausgestoßen werden darf, bevor die Erderwärmung die zwei Grad übersteigt. (eva)

