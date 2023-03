Augsburg

Baustellen in den Osterferien: Wo Umleitungen und Staus drohen

In den Osterferien stehen mehrere Baustellen an.

In den Osterferien stehen in Augsburg Baustellen an, unter anderem steht auf der Bgm.-Ackermann-Straße. Auswirkungen gibt es auch auf die Linie 6 nach Stadtbergen.

Die Stadt kündigt für die Osterferien eine Reihe von neuen Baustellen an. Hier eine Übersicht: Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Bgm.-Ackermann-Straße: Hier stehen Leitungsarbeiten durch die Stadtwerke an. Los geht es in den Osterferien bei der Einmündung Luther-King-Straße Ost (bei Aldi ). Es fällt auf der Ackermann-Straße eine Fahrspur zwischen Luther-King- und Sommestraße stadteinwärts weg. Das dürfte Staus nach sich ziehen. Zeitweise ist auch die Einfahrt in die Luther-King-Straße nicht möglich. Die Arbeiten dauern mehrere Wochen. Womöglich muss im Jahresverlauf auch an anderen Stellen der Ackermann-Straße gearbeitet werden.

