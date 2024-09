Bei Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen müssen viele Personen an einem Strang ziehen

Jeder Flüchtling, der hier einen Job ergreift, kann stolz auf seine eigene Erfolgsgeschichte sein. Dafür müssen oft große Anstrengungen in Kauf genommen werden – die deutsche Sprache will gelernt sein, Ausbildungen abgelegt oder anerkannt, oder der Sprung in ein vorher nicht bekanntes Arbeitsgebiet gewagt werden. Knapp 3300 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern und der Ukraine waren Ende des vergangenen Jahres in Augsburg als sozialversicherungspflichtige Arbeitskräfte gemeldet.

