Bei Brand in Mehrfamilienhaus wird eine Person schwerst verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Augsburg-Hochzoll bricht am Freitagmorgen ein Feuer aus. Dabei erleidet eine Person schwerste Brandverletzungen.

Schwerste Verletzung trug eine Person bei einem Wohnungsbrand in der Oberstaufener Straße am Freitagmorgen gegen 8 Uhr davon. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilt, war sie wegen Rauchentwicklung in dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses alarmiert worden und erhielt zugleich die Information, dass sich eine Person in einer brennenden Wohnung befinde. Sofort wurden weitere Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nachalarmiert.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war Feuerschein in einer Erdgeschosswohnung sichtbar. Durch die offene Wohnungstüre drang Rauch in das Treppenhaus. Auf der Rückseite des Gebäudes stand eine Person auf dem Balkon. Da ihre Wohnung nicht verraucht war, musste sie zu diesem Zeitpunkt nicht gerettet werden und wurde von den Einsatzkräften auf dem Balkon betreut. Aus der brennenden Wohnung jedoch bargen die Einsatzkräfte eine ansprechbare Person mit schwersten Brandverletzungen und übergaben sie dem Rettungsdienst.

Im Anschluss konnte durch den schnellen Einsatz eines C-Rohrs das Übergreifen des Brandes auf die gesamte Wohnung verhindert werden. Parallel kontrollierten die Feuerwehr alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses auf Rauch und weitere Personen. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen und dem Löschen der Glutnester war der Einsatz beendet. Zur Brandursache und dem Gesundheitszustand der verletzten Person gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben. (bau)