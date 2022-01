Augsburg

18:30 Uhr

Bei der Gourmet-Gala im Maximilian's zeigen zwölf Sterneköche ihr Können

Plus Im Augsburger Hotel Maximilian's präsentieren zwölf Sterneköche 200 Gästen ihr Können. Die Gastronomie wird an diesem Abend hochleben gelassen - und nicht nur sie.

Von Miriam Zissler

Für die Zwillinge Iris und Indra Kramer aus Stätzling war es ein "Ereignis". Mit einem Strahlen im Gesicht zog es sie am Sonntag von der Teehalle im Hotel Maximilian's in die Küche und kurze Zeit später wieder zurück. Sie blieben mal hier und mal dort stehen und probierten jeweils ein Gericht eines Sternekochs. Sterneküche ist ihre Leidenschaft. Im Maximilian's konnten sie sie bei der Gourmet-Gala ausleben. Zwölf Spitzenköche servierten am Sonntag 200 Besucherinnen und Besuchern ausgewählte Köstlichkeiten: Es waren genau die Gerichte, die sie im diesjährigen Kalender "12 Monate 12 Sterne" präsentieren. Für viele Gäste war die Gala etwas Besonderes - unabhängig von den Kreationen der Köche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

