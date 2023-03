Bei einer Protestaktion ziehen Sparkassen-Beschäftigte auf die Straße

Sparkassen-Beschäftigte folgen dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi. Gestreikt wurde in Augsburg nicht. Es war ein lauter Protest in der Mittagspause.

Im Geschäftsleben stehen sie in Konkurrenz: die Beschäftigten der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Stadtsparkasse Augsburg. Am Donnerstag traten sie in der Mittagszeit allerdings gemeinsam auf. Es gab eine Protestaktion, zu der die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Weit mehr als 200 Menschen folgten dem Aufruf.

Die Sparkassen-Mitarbeiter streikten jedoch nicht, wie dies in den zurückliegenden Wochen in vielen Bereichen des öffentlichen Diensts der Fall war. Es gab eine Mittagspausen-Aktion. Hintergrund seien das schlechte Angebot der Arbeitgeber und die geplanten Verschlechterungen für Sparkassenbeschäftigte im Rahmen der Tarifrunde öffentlicher Dienst, so Verdi.

Am Königsplatz in Augsburg fand eine Kundgebung statt

Start der Aktion war am Martin-Luther-Platz. Anschließend führte ein Demonstrationszug über die Hauptgeschäftsstelle der Stadtsparkasse Augsburg in der Halderstraße zum Königsplatz. Hier fand eine Kundgebung statt. "Die Sparkassen-Beschäftigten sollen wieder einmal deutliche finanzielle Einbußen hinnehmen und schlechter gestellt werden als alle anderen Tarifbeschäftigten", sagte Michael Brönner, Branchenkoordinator Sparkassen bei Verdi Bayern. Deshalb werde mit der Aktion ein deutliches Signal in Richtung Verhandlungsspitze der Arbeitgeberseite geschickt.

