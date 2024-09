Beim Fahrstreifenwechsel in den Gegenverkehr geraten

Leicht verletzt wurde eine 36-Jährige am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in der Neuburger Straße. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-Jähriger gegen 16.45 Uhr mit seinem Auto dort in nördlicher Richtung unterwegs. Beim Fahrstreifenwechsel geriet er ersten Erkenntnissen zufolge in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der 36-Jährigen, die leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 30-Jährigen. (gau)

Fahrstreifenwechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gegenverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis