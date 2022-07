Augsburg

vor 31 Min.

Bella und Yuki: Die Schulhunde sind die Stars an einer Augsburger Schule

Plus An der Heinrich-von-Buz-Realschule in Augsburg kommen seit vier Jahren zwei Schulhunde zum Einsatz. Bella und Yuki wirken als "Co-Pädagogen". So kommt das Konzept an.

Von Sophie Sonntag

Es ist 7.45 Uhr und die Schüler erheben sich von ihren Stühlen, winken sich stumm zu. Der Deutschunterricht beginnt. In der Klasse 6c der Heinrich-von-Buz-Realschule in Oberhausen herrscht gute Laune, denn heute ist die Schulhündin Bella mit dabei im Unterricht. Die Hündin unterstützt ihr "Frauchen", die Deutschlehrerin und zweite Konrektorin Sandra Müller-Hoffmann. "Wenn Bella da ist, winken wir uns wegen der Lautstärke nur leise zu als Begrüßung", sagt sie.

