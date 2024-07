Polizei zieht berauschte E-Scooter-Fahrer aus Verkehr

Die Polizei hat in Augsburg mehrere E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Teils waren auch Drogen im Spiel. In einem Fall lag es am Alkohol.

Laut Polizei wurden von Donnerstag, 5.35 Uhr, bis Freitag, 4.30 Uhr, in der Innenstadt mehrere E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss kontrolliert. Ein 35-Jähriger war in der Sebastianstraße unterwegs. Die Polizeibeamten stellten fest, dass dieser offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, wird berichtet.

Die Polizei kontrollierte weiter einen 29-jährigen Mann in der Stadtbachstraße, einen 23-Jährigen in der Hermanstraße, einen 22-jährigen Mann am Leonhardsberg und einen 24-Jährigen am Schmiedberg. Die Polizeibeamten stellten fest, dass diese Männer offenbar unter Drogeneinfluss standen. Drogentests verliefen laut Polizei positiv auf THC, woraufhin alle eine Blutprobe abgeben mussten. Die Beamten unterbanden in allen Fällen die Weiterfahrt.