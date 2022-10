Betrunkener wollte nicht geweckt werden

Ein 32-jähriger Mann schlief auf einem Grünstreifen seinen Rausch aus. Als er geweckt wurde, beleidigte er die Polizei und ließ sich nicht beruhigen.



Er wollte offenbar bei seinem Mittagsschlaf nicht gestört werden. Als die Polizei am Montag gegen 13.30 Uhr, alarmiert von einem Passanten, einen in einem Grünstreifen am Kobelweg liegenden, möglicherweise bewusstlosen Mann weckte, reagierte dieser ausgesprochen unerfreut. Der 32-jährige Betrunkene habe sich aggressiv verhalten und die Beamten beleidigt, heißt es. Da der Mann nicht beruhigt werden konnte und immer aggressiver wurde, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. In den Arresträumen angekommen, gingen die Beleidigungen weiter. Außerdem spuckte er in Richtung der Polizisten. Der renitente Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. (bau)