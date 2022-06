Augsburg

Beute niedrig, Schaden hoch: Unbekannter bricht Saugstation auf

Auf einen Staubsaugerautomaten an Tankstellen und Waschanlagen haben es unbekannte Täter aktuell im Augsburger Land abgesehen.

An einer Tankstelle in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen bricht ein Unbekannter eine Münz-Saugstation auf. Seine "Beute" sind ein paar Euro.

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht auf Montag, 27. Juni, die Münz-Saugstation einer Tankstelle in der Donauwörther Straße aufgebrochen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter entwendete demnach einen Eurobetrag im niedrigen zweistelligen Bereich. Münz-Saugstation an Tankstelle aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen Im Vergleich dazu ist der Schaden, der an der Saugstation entstand, hoch. Ersten Schätzungen zufolge liegt er bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 nimmt Hinweise telefonisch unter 0821/323-2510 entgegen. (kmax)

