vor 16 Min.

Bibbern in Augsburger Büros? So macht sich das Energiesparen bemerkbar

Plus Wärmflasche im Büro, Strickjacke in der Bank: In diesem Winter müssen sich viele bei der Arbeit wärmer anziehen. Auch jene, die eher mit hitzigen Situationen zu kämpfen haben.

Von Jörg Heinzle, Ina Marks Artikel anhören Shape

Nun ist das Augsburger Strafjustizzentrum kein Ort, an dem es einem per se warm ums Herz wird. Betrugsgeschichten und menschliche Tragödien werden hier mitunter verhandelt, Angeklagten weht oft ein ziemlich kalter Wind entgegen. Dass darüber hinaus gefröstelt wird, ist jedoch relativ neu. Kühler ist es geworden in den Gerichtssälen und Büros an der Gögginger Straße. Aber nicht nur dort. Seit Beginn der Energiekrise wird in privaten Haushalten, in Firmen und in öffentlichen Gebäuden an Heizkosten gespart. Manch Verfrorene lässt das erfinderisch werden.

