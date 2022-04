BoConcept schließt, Globetrotter eröffnet Filiale: Das tut sich im Handel

Das Möbelgeschäft BoConcept am Rathausplatz in Augsburg hört Mitte Juni auf. In der Annastraße folgen in nächster Zeit zwei weitere Eröffnungen von größeren Geschäften.

Die Handelswelt in Augsburg bleibt in Bewegung. In der Innenstadt gibt es in den nächsten Wochen einige Neueröffnungen. Für das Unternehmen Globetrotter fiel am Donnerstag der Startschuss in Augsburg. Die Filiale in der Annastraße, in der viele Jahre lang die Modekette H&M angesiedelt war, ging an den Start. Der Outdoor-Spezialist, der Ausrüstung für Ausflüge und Touren im Angebot hat, ist erstmals in Augsburg vertreten. Nicht weit davon entfernt kündigt sich ein Abschied an. Das Möbelhaus BoConcept am Rathausplatz wird Augsburg verlassen. Mitte Juni sei Schluss, teilt das Unternehmen auf seinen Schaufenstern mit.

BoConcept ist ein in Dänemark gegründetes Unternehmen. Seit 70 Jahren ist der Möbeldesigner am Markt vertreten. BoConcept ist international tätig. In Augsburg saß die Firma zehn Jahre lang am Rathausplatz. Nun kommt das Aus Mitte Juni.

Globetrotter hat seine Filiale in der Annastraße eröffnet. Foto: Michael Hörmann

Unterdessen hat Globetrotter die neue Filiale in der Annastraße eröffnet. Das Unternehmen für Wander- und Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung hat rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche bezogen. Neben Markenprodukten gehören eine Klubhütte für Workshops, Vorträge und Treffen der Outdoor-Community zum Konzept. Vorgesehen ist zudem eine Werkstatt für die Reparatur von Ausrüstung.

Handel in Augsburg: Bücher Pustet eröffnet neue Filiale am 27. Mai

In unmittelbarer Nähe folgen nun zwei weitere Neueröffnungen von Geschäften. Beide Unternehmen sind in Augsburg bekannt. Sie ziehen von ihren jetzigen Standorten in die Innenstadt. Bücher Pustet verlässt die Karolinenstraße, das Modehaus Laufsteg kommt aus der Grottenau in die Annastraße. Bücher Pustet hat seinen Eröffnungstermin festgelegt. Am Donnerstag, 27. Mai, geht es in den Räumen los. Bei Laufsteg hieß es zuletzt, dass die Eröffnung für Juni angepeilt sei. Pustet bezieht eine Verkaufsfläche von etwas mehr als 500 Quadratmetern. Bei Laufsteg sind es 600 Quadratmeter.

Am Rathausplatz gibt es zwei weitere neue Geschäfte, die demnächst loslegen. Es geht um Flächen im städtischen Verwaltungsgebäude. Hier saßen viele Jahre lang Mode Binder und Wein Bayerl. Mieterin im früheren Weinladen ist die 25-jährige Augsburger Unternehmensgründerin Sophia Humbaur mit ihrem Concept-Store Into the Wild. Wie die Inhaberin erläutert, bezieht sich der Geschäftsname "auf einen urbanen Dschungel mit einer Mischung aus Mode, Accessoires, Home-Dekor und Büchern samt Café, der Besucherinnen und Besucher einlädt, eine neuartige und aufregende Art des Einzelhandels zu genießen und zu erleben."

Nadine Lux und Gabi Windisch haben die zweite Ladenfläche (ehemals Mode Binder) gemietet. Die beiden Gründerinnen des Augsburger Sportmode-Unternehmens Sportkind wagen den Sprung vom Online-Shop in den stationären Handel. Sportkind stellt nach eigenen Angaben exklusive Sport- und Tennisbekleidung für Kinder und Erwachsene her.