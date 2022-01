Brand in Wohnung in Oberhausen: Feuerwehr rückt mit Drehleiter an

Zu einem Einsatz in Oberhausen muss die Feuerwehr am Freitagmorgen ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintreffen, schlagen Flammen aus einem Fenster.

Es war gegen 9.45 Uhr, als die Berufsfeuerwehr nach Oberhausen alarmiert wurde. In einem Mehrfamilienhaus in der Zollernstraße war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen aus einem Fenster. In dem Haus, bei dem es sich laut Feuerwehr um eine Asylunterkunft handeln soll, hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Menschen auf. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Das Feuer war nach rund 20 Minuten gelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden derzeit in dem Großraum-Rettungswagen der Feuerwehr versorgt. (ina)