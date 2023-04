Augsburg

07:40 Uhr

Brand in Lagerhalle: Ursache war wohl technischer Defekt

In einer Lagerhalle in Pfersee ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen.

Von Fridtjof Atterdal, Ina Marks

In einer Lagerhalle am Dillinger Weg hat es am Sonntag gebrannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei schließt Fremdverschulden aus.

Zu einem größeren Brand ist es am Sonntagnachmittag in einer Lagerhalle am Dillinger Weg in Pfersee gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil es aus der Halle stark qualmte. 13 Bilder Großeinsatz in Augsburg: Lagerhalle in Pfersee brennt Foto: Christoph Bruder Um den Brand zu löschen und die Bevölkerung zu schützen, wurde die Umgebung abgesperrt, unter anderem wurde die Kleingartenanlage am Dillinger Weg evakuiert. Mehrere Streifenwagen und ein großes Feuerwehraufgebot waren im Einsatz. Lagerhalle brennt: Löscharbeiten in Augsburg wurden durch das Wetter behindert Die Löscharbeiten wurden laut Polizei dadurch behindert, dass das schlechte Wetter den Rauch niederdrückte und er flach über das Gelände und die Kleingartenanlage davonzog. Gegen 18 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. An der Lagerhalle, in der wohl EDV-Teile aufbewahrt wurden, entstanden rund 100.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen. Aktuell gehen die Ermittler von einem technischen Defekt aus, der das Feuer ausgelöst hat. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach eigenen Angaben derzeit aus.

