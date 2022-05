Brechts Bistro hat einen neuen Standort am Obstmarkt gefunden

Der Wirt der Augsburger Altstadtkneipe Brechts Bistro hat eine neue Bleibe für sein Lokal gefunden. Er feilt am neuen Konzept.

Monatelang hat sich Klaus Wengenmayr Sorgen gemacht, wie es mit seinem Lokal Brechts Bistro in der Altstadt weitergehen würde. Das Haus wurde Mitte 2021 verkauft. Der neue Eigentümer habe ihm gekündigt, teilte Wengenmayr wie berichtet über seine Anwältin mit. Nun gibt es Grund zur Freude: Ein neuer Standort ist gefunden.

Brechts Bistro in Augsburg: Neues Lokal hat eine große Terrasse

Ende Juni wird das Lokal nach rund 15 Jahren in der Augsburger Altstadt schließen. Dank seines Bruders Peter Wengenmayr, der ihn bei seiner Suche unterstützte, kann der Gastronom nahtlos anschließen. "Ich bekam einen Anruf von den Stadtwerken, die mir ihr Lokal am Obstmarkt anboten. Das habe ich meinem Bruder zu verdanken, der dabei vermittelte", ist sich Klaus Wengenmayr sicher. Zuletzt war in dem Geschäft Feinkost di Carlo beheimatet. Dort gab es neben unter anderem italienischen Spezialitäten auch Kunst zu sehen, die im Nebenraum ausgestellt wurde. Kultur wird auch in Brechts Bistro nach dem Umzug großgeschrieben. "Nachdem es kleiner ist, wird es dann aber nicht mehr die Vier-Mann-Band sein. Aber natürlich gibt es etwa Jazz", sagt er. An einem neuen Konzept werde gefeilt. Kulinarisch möchte er sich neu aufstellen. "Statt Rehragout für 30 Personen, gibt es dann Tapas. Oder einen Wurstsalat. Schließlich habe ich dort eine große Terrasse."

Wie es mit seiner Papiermanufaktur weitergeht, weiß Wengenmayr nicht. Dafür werde er eine Lösung finden, genauso wie für seine private Unterkunft. Der Gastronom wohnt in demselben Haus, wo Brechts Bistro untergebracht ist. "Es sind Angebote da. Aber bislang war alles viel zu teuer", sagt er.

