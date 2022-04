Augsburg

vor 16 Min.

Brennende Äste beschädigen in der Innenstadt ein Auto

Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz, als Äste am Augsburger Seitzsteg im Bereich der Schwimmschulstraße in Brand gerieten.

Beim Brand in einer Grünanlage wird ein geparkter BMW in der Augsburger Innenstadt in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.

Ein Scheinwerfer geschmolzen, verschiedene Blechteile verzogen: Diese Bilanz zieht die Polizei, nachdem ein geparktes Auto in der Innenstadt durch brennende Äste beschädigt wurde. Am Montagnachmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge ein Feuer in den Grünanlagen neben dem Seitzsteg am Plärrer im Bereich der Schwimmschulstraße. Dort brannte Geäst auf einer Fläche von etwa drei mal vier Metern neben den Gleisen und breitete sich zügig aus. Ein geparkter BMW wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen, ein Scheinwerfer war geschmolzen, Kotflügel und Motorhaube waren durch die Hitzeeinwirkung verzogen. Der Schaden an dem Fahrzeug dürfte sich auf mindestens 2000 Euro belaufen. Brand in Augsburger Grünanlage: Polizei nimmt Verdächtigen vorläufig fest Die Berufsfeuerwehr Augsburg konnte den Brand rasch löschen. Durch die Zeugenbeschreibung konnte im Bereich der Lokalbahngleise Höhe Wertachbrücke ein 35-jähriger, erheblich alkoholisierter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt, so die Polizei. (eva)

