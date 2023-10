Brennende Mülltonnen: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr kann den Brand in der Familie-Einstein-Straße löschen und Schlimmeres verhindern.

Unbekannte haben am Samstag in Kriegshaber mehrere Mülltonnen angezündet. Gegen 0.15 Uhr wurde der Polizei über die Feuerwehr mitgeteilt, dass vier Tonnen in der Familie-Einstein-Straße brennen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte verhindern, dass das Feuer auf die Holzeinfassung der Tonnen und in die umliegenden Bäume übergreift. Der Schaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (eva)