Brennender Heuballen führt zu Straßensperre - Polizei ermittelt

Einer Polizeistreife fällt am Dienstagabend ein brennender Strohballen in Augsburg-Oberhausen auf. Die Feuerwehr rückt zu einem Einsatz aus. Ermittlungen laufen.

Ein brennender Strohballen im Augsburger Stadtteil Oberhausen hat am Dienstagabend einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, fiel er einer Streife gegen 19.30 Uhr in der Äußeren Uferstraße auf. Die Feuerwehr rückte an und löschte den Ballen. Dadurch musste die Dieselstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Brennender Strohballen löst Feuerwehreinsatz in Augsburg-Oberhausen aus

Die Polizei geht Stand jetzt davon aus, dass das Feuer bewusst gelegt wurde, der Schaden liegt bei rund 400 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet nun um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-2510 melden. (kmax)