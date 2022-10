Augsburg

11.10.2022

Bürgerfest soll trotz Sperrung an der Stadtmauer nach Augsburg zurückkehren

Trotz Einschränkungen an der Stadtmauer soll in Augsburg ein historisches Fest stattfinden.

Plus Im Sommer 2023 soll es wieder ein historisches Fest in Augsburg geben. Der geplante Festplatz liegt bei einem abgesperrten Teil der Stadtmauer.

Im August 2023 soll es nach mehrjähriger Pause wieder ein historisches Bürgerfest in Augsburg geben. Die Interessengemeinschaft (IG) Historisches Augsburg sieht ein Areal an der Thommstaße nahe der MAN als geeigneten Standort. Unterhalb des bekannten Ausflugslokals Lug ins Land erinnert die Stadtmauer an die große Vergangenheit der Stadt. Allerdings ist die Mauer sanierungsbedürftig. Deswegen gibt es dort eine Absperrung. Die Stadt Augsburg hat zwischenzeitlich den Organisatoren signalisiert, welche Vorgaben für das geplante Fest gelten. "Beim geplanten Bürgerfest darf die abgesperrte Fläche nicht betreten werden. Dieser Sachverhalt ist auch dem Verein bekannt", heißt es auf Anfrage aus dem städtischen Hochbauamt.

