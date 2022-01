Augsburg

Chinesische Firma will in Augsburg bald Flugtaxis abheben lassen

Luftfahrtingenieur Mark R. Henning ist Geschäftsführer der Autoflight Europe GmbH in Augsburg. Mit seinem Team arbeitet er an der Entwicklung eines Flugtaxis.

Plus Das Unternehmen Autoflight hat einen Europastandort am Flughafen in Mühlhausen eröffnet. Dort sollen Flugtaxis so entwickelt werden, dass sie ab 2025 einsatzbereit sind.

Von Andrea Wenzel

Mark R. Henning war 26 Jahre lang für den Luftfahrtkonzern Airbus tätig, zuletzt in leitender Position für die Helikopter-Sparte in Donauwörth. Seit ersten Januar ist er jetzt Geschäftsführer der Autoflight Europe GmbH mit Sitz am Augsburger Flughafen. Dort kümmert er sich mit einem fünfköpfigen Team um die Entwicklung eines Flugtaxis. Für 2025 strebt der chinesische Mutterkonzern Autoflight die Zertifizierung des Fluggeräts bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) an. Dann soll das Flugtaxi, das derzeit den Namen "Prosperity I" trägt, gebaut und als Ergänzung zum Individualverkehr eingesetzt werden.

