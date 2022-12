Christkindlesmarkt: So gehen Händler und Besucher mit Preissteigerungen um

Plus Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt haben viele Händler ihre Preise erhöht, um steigende Einkaufspreise zu kompensieren. Viele Besucher haben dafür Verständnis.

Schon fast sein ganzes Leben lang verkauft Erich Gaul Spätzle auf dem Augsburger Christkindlesmarkt. Dafür nutzt der 70-Jährige schon immer ein ganz spezielles Öl. Jahrelang habe er zehn Euro pro Paket gezahlt, so Gaul, jetzt koste es das Doppelte. "So drastisch kann ich meine Preise nicht erhöhen", sagt Gaul. Die hohen Anschaffungskosten nennt er "unverschämt". Deswegen sei er gezwungen gewesen, seine Preise zu erhöhen. Um die hohen Mehrausgaben allerdings vollständig zu kompensieren, müsste er seine Preise um einen weiteren Euro erhöhen, betont Gaul. Doch er sei sich bewusst, dass das nicht jeder zahlen könne.