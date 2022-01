Corona-"Spaziergänge" durch Augsburg: Stadt verschärft Allgemeinverfügung

Am Wochenende sollen in Augsburg erneut Corona-"Spaziergänge" stattfinden. Nach Kritik an vorherigen Protestzügen stellt die Stadt nun strengere Regeln auf.

Die Stadt Augsburg hat ihre Allgemeinverfügung zu den unangemeldeten Protestzügen gegen Corona-Maßnahmen verschärft. Wie sie am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung erklärte, gelten bei den sogenannten "Spaziergängen" vom 8. bis zum 10. Januar nicht nur wie bisher ein Mindestabstandsgebot von eineinhalb Meter und, sofern dieses nicht eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht. Zusätzlich sollten die Veranstaltungen in diesem Zeitraum "nicht an Engstellen und öffentlichen Durchgangsstraßen stattfinden. Näheres ergeben dann, wie bei Demonstrationen rechtlich geboten, Einzelanweisungen der Polizei vor Ort."

"Spaziergänge": Stadt Augsburg reagiert mit verschärfter Allgemeinverfügung

Damit reagiert die Stadt auch auf Kritik an jüngsten Protestzügen durch die Augsburger Innenstadt. Am vergangenen Montag hatten bis zu 3000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen wie eine Impfpflicht demonstriert. Dabei waren vielfach Abstände nicht eingehalten worden. Da jedoch sowohl Stadt als auch Polizei davon sprachen, dies sei "größtenteils" der Fall gewesen, reagierte die Opposition mit Widerspruch. Frederik Hintermayr, ordnungspolitischer Sprecher der Sozialfraktion aus SPD und Linken, erklärte, die Darstellung der Stadt decke sich "schlicht und ergreifend nicht mit Berichten und Bildern der unangemeldeten Demonstration." Stadtrat Peter Hummel von den Freien Wählern sprach von einer "zurückhaltenden und geradezu anbiedernden Taktik der Stadt".

Unangemeldete Protestzüge: Versammlungsfreiheit "kein Freifahrtschein"

Wie es nun in der Pressemitteilung der Stadt heißt, seien die Versammlungen "nahezu ausschließlich friedlich" verlaufen. Am Montagabend seien jedoch Verstöße gegen Mindestabstands- und Maskengebot zu beobachten gewesen, gegen die die Polizei immer wieder entgegenwirken musste. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, die bisherige Allgemeinverfügung werde mit der neuen räumlichen Beschränkung fortgeschrieben und ergänzt. Die Versammlungsfreiheit sei "kein Freifahrtschein – jeder, der seine Meinung öffentlich äußert, muss dies friedlich und mit Rücksicht auf seine Mitmenschen tun." Jedem Versammlungsteilnehmenden sei zumutbar, sich an die Mindestregeln wie Abstandsgebot und wo notwendig Maskenpflicht zu halten. Die Einhaltung dieser Regeln sei "von zentraler Bedeutung, hier wird es auch einen entsprechenden Vollzug durch die Polizei geben."