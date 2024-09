CSU nominiert Ullrich als Direktkandidaten für Bundestag

Die Augsburger CSU hat Volker Ullrich am Montagabend als Direktkandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr nominiert. Ullrich erhielt 96,9 Prozent der Stimmen. Seit 2013 errang Ullrich, der auch Vorsitzender der Augsburger CSU ist, dreimal das Direktmandat für den Wahlkreis Augsburg und tritt nun zum vierten Mal an.

Bisher ging das Direktmandat, über das die Wähler mit der Erststimme bestimmen, in Augsburg so gut wie immer an die CSU. Aufgrund der Wahlrechtsreform, die erstmal bei der Wahl im Herbst 2025 angewendet wird, dürfte es aber bayernweit für einige CSU-Kandidaten eng werden. Entscheidend wird sein, neben vielen Erststimmen hohe Zweitstimmen-Anteile für die CSU zu holen, um möglichst viele Direktkandidaten abzusichern. „Das unfaire Ampel-Wahlrecht stellt uns gerade in der Stadt Augsburg vor eine besondere Herausforderung. Wir werden dafür kämpfen, dass Augsburg auch weiterhin einen gewählten Direktabgeordneten im Bundestag hat. Dafür braucht es eine starke CSU in Augsburg und Bayern“, so Ullrich. In seiner Rede forderte er einen Politikwechsel auf Bundesebene. Die Ampelkoalition müsse abgelöst werden.