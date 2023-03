Augsburg

"Dach dicht, Gebäude stabil": Die großen Augsburger Schulbaustellen in diesem Jahr

Weil das Peutinger-Gymnasium aufgrund einer Brandschutzsanierung eingerüstet ist, wird in diesem Jahr am Südflügel auch noch das Dach saniert.

Plus In zwei Jahren steckt die Stadt Augsburg 90 Millionen Euro in die Schulen – und trotzdem fehlt Geld für viele dringende Baumaßnahmen. Hier stehen Arbeiten an.

Von Miriam Zissler

Es ist viel Geld, das aktuell für Bauarbeiten an den Augsburger Schulen ausgegeben wird. Allein für die Jahre 2023 und 2024 sind insgesamt 90 Millionen Euro eingeplant. Die Liste an dringend notwendigen Baumaßnahmen ist aber auch immens lang - und die Frage, wann was in Angriff genommen werden kann, hängt stets am Geld. Die Stadt Augsburg ist für den Unterhalt von 70 öffentlichen Schulen - und damit 120 Schulgebäuden - verantwortlich. Laut Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne), die am Mittwoch einen Überblick über die Schulbaumaßnahmen des Jahres gab, gibt es kein einziges Gebäude, das nicht saniert oder modernisiert werden müsste. Nach Luxus klingt es deshalb nicht, was die Stadt aktuell anpackt.

