Das Freibad Lechhausen startet in die Saison

Der Badebetrieb sollte seit Samstag laufen. Das Wetter machte den Planungen einen Strich durch die Rechnung. Es kann nur besser werden.

Das kleine Lechhauser Freibad, das nahe der Ulrichsbrücke liegt, ist auf dem Papier in die neue Saison gestartet. Am Samstag sollte es losgehen. Sollte. Denn das Bad ist lediglich bei schönem Badewetter geöffnet. Der Auftakt war jedenfalls in den ersten Juni-Tage komplett verregnet. Es kann insofern nur besser werden. Eines ist geblieben: Der Eintritt bleibt frei. Badegäste werden allerdings einige Neuerungen erfahren.

Das städtische Sport- und Bäderamt informiert, dass die Beleuchtung im Umkleidebereich sowie in den Toiletten LED umgestellt worden sei. Die elektrische Anlage sei erneuert worden.

Ansonsten wurde das Bad einer kleinen Schönheitskur unterzogen. Das Becken sei gereinigt und gestrichen, heißt es bei der Stadt. Die herabgefallenen Blätter wurden komplett entfernt. Das Bad, das sich speziell bei Familien großer Beliebtheit erfreut, sei zudem grundgereinigt worden. Die technische Anlage sei für die Sommermonate instand gesetzt. Derzeit ist ferner zu sehen, dass der Rasen auf den Liegewiesen frisch gemäht wurde.

Freibad Lechhausen: Seit dem Jahr 1988 ist der Eintritt frei

Das an der Lechhauser Straße gelegene Freibad geht nach Auskunft der Stadt zurück auf ein Flussbad aus den dreißiger Jahren. Lech und Proviantbach befinden sich in unmittelbarer Nähe. Seit dem Jahr 1988 ist der Eintritt in Lechhausen frei. Neben einem unbeheizten Schwimmbecken gibt es einen Kiosk und ein etwa 100 Quadratmeter großes Baby-Planschbecken.

Das Freibad Lechhausen hat aufgrund des kostenlosen Eintritts einen Sonderstatus bei den städtischen Bädern. Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe sind bereits geöffnet. Die kühlen Außentemperaturen waren allerdings nicht dazu angetan, in den Becken bislang seine Runden zu schwimmen.

Die Stadt Augsburg möchte in diesem Jahr mit speziellen Aktionen den Besuch im Freibad schmackhaft machen. Neben kostenloser Sonnencreme für alle Badegäste können sich bestimmte Personengruppen über einen kostenlosen Eintritt freuen: Inhaber der Ehrenamtskarte müssen im Juli in den städtischen Freibädern keinen Eintritt bezahlen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten während den Sommerferien (26. Juli bis 9. September) freien Eintritt.