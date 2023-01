Augsburg

18:30 Uhr

Das Geschäftsmodell Jesus: So funktioniert die "Weniger-Konferenz"

Plus Das Gebetshaus lädt zur „Weniger-Konferenz“ und 4000 Gläubige werden erwartet. Augsburg ist zum Zentrum der Charismatischen Erneuerungsbewegung geworden.

Ganz ruhig sitzt er auf dem Stuhl. In sich versenkt, die Füße fest auf dem Boden, die Beine locker gespreizt, die Augen geschlossen. Er ist ein Ingenieur aus Stuttgart. Heute hat er frei und ist zum Beten in das 24-Stunden-Gebetshaus nach Augsburg gekommen. Warum geht er nicht in den Dom? „Hier ist es freundlich, jeder kann sein, wie er will. Ich fühle mich wohl hier, befreit“, sagt er. Gebetszeit mit Live-Musik im 24-Stunden-Gebetshaus. Etwa 20 Menschen sind an diesem Abend im modernen, freundlich-bunten Zentrum im Gögginger Industriegebiet. Ihr Durchschnittsalter liegt bei etwa 30 Jahren.

