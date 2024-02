Das Peutinger-Gymnasium hat jetzt ein Schülerparlament

Politische Bildung lernen die Schüler nicht nur im Unterricht. Seit diesem Schuljahr können sie selbst mitgestalten. Wie das funktioniert.

Demokratie passiert nicht von allein, steht in großen Lettern auf einem Flyer. Und die Aufforderung: "Mach mit!" Aufgerufen waren Schülerinnen und Schüler des Peutinger-Gymnasiums, sie sollten sich an einem neuen Gremium beteiligen - dem "Schüler*innenparlament". Junge Menschen aller Jahrgangsstufen konnten sich zur Wahl stellen. Diesen Schulversuch gibt es derzeit an ausgewählten bayerischen Schulen: Durch die Einführung eines Schulparlaments sollen mehr Demokratieerziehung, mehr politische Bildung und mehr Schülermitverantwortung möglich gemacht werden. Das Peutinger-Gymnasium hat die Chance genutzt. "Viele Schüler wollen sich engagieren. Das Parlament ist dir richtige Plattform dafür", weiß Schülersprecherin Amber Moser.

An Schulen gibt es verschiedene Wege, wie sich Schüler in das Geschehen einbringen können. So wird laut Bayerischem Kultusministerium an allen Einrichtungen mit Ausnahme der Grund- und Berufsschulen ein Schulforum eingerichtet, an dem sich Vertreter von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern beteiligen. Es berät über Fragen, die alle gemeinsam betreffen, und gibt Empfehlungen ab, etwa bei Fragen der Schulwegsicherung oder Baumaßnahmen an der Schule. Daneben gibt es die Schülermitverantwortung (SMV). In diesem Gremium arbeiten die Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Schule und des Schulwesens mit. Doch das hat den Schülerinnen und Schülern am Peutinger-Gymnasium nicht gereicht. Lehrer Matthias Paun, der das Projekt Schülerparlament von der Idee bis zur Umsetzung begleitete, weiß, warum sie sich ein anderes Gremium wünschten. So gebe es in der SMV oft einen Wechsel in der Zusammensetzung. "Die Schüler wünschen sich aber einen roten Faden über mehrere Jahre hinweg", sagt er. Die SMV kümmere sich vor allem auch um die Umsetzung von Events, ergänzt Amber Moser.

Kultusministerium startete Projekt an 25 Modellschulen des Freistaats

Den Jugendlichen am Peutinger geht es um etwas anders. Benno Haffner, 17, will etwa nicht erst mit einer Veränderung konfrontiert werden, wenn die Entscheidung bereits gefallen ist. "Etwa bei der Umstellung des Pausenmodells", gibt er ein Beispiel. Letifa Eder, 13, möchte Veränderungen anstoßen. "Die Schule ist ein Ort, an dem wir uns auch wohlfühlen sollen." Durch ihr Engagement will sie versuchen, andere mitzuziehen. Sie beide und Moser sind im ersten Schülerparlament des Augsburger Gymnasiums vertreten. "Im vergangenen Schuljahr hat das Kultusministerium in 25 bayerischen Modellschulen aller Schularten die Einführung von Schülerparlamenten ermöglicht und unterstützt. Wir sind jetzt in der zweiten Runde dazugestoßen, an der Schulen freiwillig teilnehmen und ein Parlament installieren können", so Pädagoge Paun.

Am Peutinger-Gymnasium hat sich im Februar 2023 eine Arbeitsgruppe gebildet, an der Schüler und Lehrer teilnahmen. Dort wurde in Kleingruppe erarbeitet, wie eine Sitzung abläuft, welche Rechte und welche Pflichten auf die Abgeordneten zukommen. "Insgesamt umfasst das Parlament 15 Schüler, fünf aus jeder Stufe", erklärt Amber Moser. Die jungen Menschen, die sich zur Wahl stellte, bestritten einen Wahlkampf. Bei einem eigenen Event an einem Nachmittag nach den Herbstferien konnten sie ihre Wählerschaft von sich selber und ihren Ideen überzeugen. "Gerade in der Unter- und Mittelstufe haben sich viele Kandidaten zur Wahl gestellt", so Paun. Das Gremium wurde vor Weihnachten für ein Jahr gewählt, vier Sitzungen absolvieren die Schüler während dieser Zeit - zwei während der Schulzeit und zwei in ihrer Freizeit.

Die ganze Schulfamilie steht hinter dem neuen Parlament

Die Abgeordneten versuchen Lösungen für wichtige Fragen des Schullebens zu finden und bringen sie in Form von Beschlüssen, Anträgen und Vorschlägen (beispielsweise an die Lehrkräfte) ein. "Es gibt Checklisten, mit denen unter anderem Machbarkeit und Finanzierbarkeit überprüft werden", sagt Paun. Der Lehrer spricht von einem "großen Konsens in der Schulfamilie", die den Wunsch der Schüler mittrage. Sowohl die Lehrerkonferenz als auch das Schulforum hätten einstimmig über die Satzung des Schülerparlaments abgestimmt. Auch Michael Rieder, stellvertretender Elternbeiratsvorsitzender, hält es für bemerkenswert, dass das Parlament innerhalb kürzester Zeit eingeführt wurde. Das liege auch am "respektvollen Umgang miteinander", ist er sich sicher.

Die erste Sitzung hat kürzlich stattgefunden, im Anschluss haben sich bereits Ausschüsse gebildet, so Lehrer Matthias Paun. Die Pausenregelung sei auf der Tagesordnung gewesen. "Da wollen die Schüler jetzt einen Gegenentwurf erarbeiten." Außerdem sei die Digitalisierung ein Thema. Der Umgang mit Handys und Laptops im Unterricht soll erörtert werden.