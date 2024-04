Das Wochenende in Augsburg: Auge in Auge mit Gifttieren und viel Theater

Vom 19. bis 21. April gibt es wieder vieles zu entdecken. Unter anderem lebende Gifttiere im Naturmuseum und Kabarett auf Augsburgs Bühnen.

Der Plärrer ist vorbei, auch die Buden der Dult sind wieder abgebaut. Und das Wetter? Zumindest Allergiker dürften damit zufrieden sein. Was gibt’s am Wochenende vom 19. bis 21. April? Genügend! Zumal in der Fuggerstadt derzeit interessante Ausstellungen zu sehen sind.

Am Wochenende 19. bis 21. April gibt es in Augsburg jede Menge Theater

Tom Rakewell sucht das Glück. Und zwar in „The Rake’s Progress“ Igor Strawinskys einziger Oper. Zu erleben am Samstag, 19.30 Uhr, im Martinipark. Ebenfalls am Samstag, 19.30 Uhr, gibt sich „Prinzessin Nicoletta“ in der Brechtbühne im Gaswerk ab 19.30 Uhr die Ehre. Letztere ist eine Produktion des Theaterjugendclubs. Infos und Tickets unter www.staatstheater-augsburg.de.

„Furor" heiß das Stück von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, das am Freitag und Samstag, 20.30 Uhr, im Sensemble-Theater an der Bergmühlstraße gespielt wird. Es geht um einen Politiker im Wahlkampf, einen Unfall und noch viel mehr. Alle Infos unter www.sensemble.de.

"Oh, wie schön ist Panama", freut sich die Schaubühne Augsburg und zeigt das Stück für Kinder ab drei Jahren am Samstag, 15 Uhr, im Abraxas an der Sommestraße. Für die Kleinen ab fünf Jahren ist das Stück „Hase und Igel" vom Moussong Theater am Sonntag, 15 Uhr, im Kulturhaus geeignet. Alle Infos unter www.kulturhaus-abraxas.de.

Auch das Märchenzelt hinter dem Abraxas hat ein Programm für Kinder ab vier Jahren. Am Sonntag, 10 Uhr, zupft Jörg Fischer die Gitarre und erzählt Märchen. Infos unter www.maerchenzelt.de.

„Lilu feiert Geburtstag – und Plastik feiert mit". Dieses Stück zum Thema Klima und Umweltschutz spielt das Junge Theater am Sonntag, 15 Uhr, im Bürgertreff Hochzoll an der Neuschwansteinstraße. Infos und Karten unter www.jt-augsburg.de.

Die „Lange Nacht der Jetztmusik" ist am Samstag, ab 19.30 Uhr, im Textilmuseum an der Provinostraße zu erleben. Unter anderem mit dem Freiburger Ensemble Aventure.

In St. Moritz am Moritzplatz steht am Sonntag, 16 Uhr, von Rossini die „Petite Messe Solennelle" auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Nicht kostenfrei, dafür mit einem großen Finale verabschieden sich die Augsburg-Nürnberger Kammerkonzerte in die Sommerpause. Am Sonntag gibt es im Parktheater am Gögginger Klausenberg ab 15 Uhr Klänge von Wagner, Brahms und Clara Schumann. Infos unter www.parktheater.de.

Glaskunst und Fotografien: Diese Ausstellungen lohnen sich am Wochenende

Auge in Auge mit einem Schimpansen, nämlich Coco. Im Café und Libertzimmer des Schaezlerpalais ist das möglich. "Zeitlang“ heißt die Ausstellung von Anja Güthoff, die es sogar auf einen langen Beitrag in der Kulturzeit auf 3sat geschafft hat.

„Friends" heißt die Ausstellung im H2, dem Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast. Zu sehen sind Arbeiten von Appel über Kirkeby und Kochs bis Thürheimer.

„Beauty on the Edge" heißt das Projekt von vier Künstlerinnen, die in der Neuen Galerie im Höhmannhaus an der Maximilianstraße ausstellen.

Auch die „Glaskunst – Made in Augsburg" von Ida Paulin im Schaezlerpalais an der Maximilianstraße ist sehenswert. Und wurde jetzt bis zum 5. Mai verlängert. Öffnungszeiten bei den Kunstsammlungen von Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr. Alle Infos unter www.kmaugsburg.de.

Noch nicht genug? Die Tiere im Textilmuseum (tim) von Else Stadler-Jacobs sind aus Bast und ein absoluter Hingucker. Geöffnet von Dienstag, bis Sonntag 9 bis 18 Uhr.

Die Galerie MZ (Peutingerstraße 10) zeigt von 15 bis 18 Uhr noch bis Freitag Fotografien des wunderbaren Fotografen Helmut Hien. Es ist eine Schwarz-Weiß-Serie über Schafe.

Am Samstag (14 bis 19 Uhr) und Sonntag (12 bis 17 Uhr) öffnen die Ateliers und Studios am Gaswerk bei freiem Eintritt ihre Türen.

Fans von Rock, Pop und Kabarett kommen am Wochenende auf ihre Kosten

Diversen Rocklegenden wollen am Samstag „Who Knows“ im Bombig an der Gubener Straße ab 20.30 Uhr ihre Reverenz erweisen. Am Sonntag ist ab 16 Uhr „ Lazy Sunday Afternoon“ mit Rusty Stone . Es gibt Kuchen, Kaffee oder diverse andere Getränke , untermalt durch ruhige Livemusik. Bei gutem Wetter läuft der Grill fürs „Do It Yourself BBQ“.

Am Sonntag ist ab 16 Uhr „Lazy Sunday Afternoon" mit Rusty Stone. Es gibt Kuchen, Kaffee oder diverse andere Getränke, untermalt durch ruhige Livemusik. Bei gutem Wetter läuft der Grill fürs „Do It Yourself BBQ".

Ska, Rock, Balkan und Punk versprechen „Koza Mostra" aus Griechenland am Freitag, 21.30 Uhr, in der Ballonfabrik in der Austraße. Infos und Tickets unter www.Karman-ev.de.

Die Jazz Kapelle Augsburg gibt am Freitag, 20.30 Uhr, ein Konzert im Jazzclub an der Philippe-Welser-Straße. Alles unter www.jazzclub-augsburg.de.

„Mon Voyage" heißt das Programm von Lydie Auvray und Markus Tiedemann. Zu erleben am Samstag, 19.30 Uhr, im Parktheater.

„Swingin' Ladies + 2" treffen sich am Montag, 20.30 Uhr, in der Augsburger Puppenkiste an der Spitalgasse. Natürlich mit viel Swing.

Eine „Songspoesie" hat das Miriam Hanika Trio im Gepäck für den Gig am Freitag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle an der Barfüßerstraße. Am Samstag, 20 Uhr, kommt Kabarettist Reiner Kröhnert ins Kulturhaus der Altstadt. Infos unter www.kresslesmuehle.de.

Was am Wochenende 19. bis 21. April sonst noch los ist in Augsburg