Augsburg

vor 43 Min.

Der Innovationspark in Augsburg ist auf 2000 Beschäftigte gewachsen

Plus Nahe der Uni Augsburg werden Wissenschaft und Wirtschaft verzahnt. Es gibt Erfolgsgeschichten, die 2023 mit Fertigstellung neuer Gebäude fortgeschrieben werden sollen.

Von Michael Hörmann

Wolfgang Hehl ist ein umtriebiger Mensch. Als Geschäftsführer des von Stadt und Landkreis Augsburg getragenen Innovationsparks steht Hehl seit einigen Jahren in der Verantwortung für das Projekt nahe der Universität. Der Innovationspark, dessen Herzstück das Technologiezentrum (TZA) ist, soll Wissenschaft und Wirtschaft verzahnen. Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Netzwerke haben sich über die zurückliegenden Jahre am Areal angesiedelt, das an einer Seite an die B17 grenzt. "Der Innovationspark bietet mittlerweile Platz für 2000 Beschäftigte", sagt Hehl. Weitere Jobs werden folgen. Gegen Ende des Jahres 2023 werden voraussichtlich neue Gebäude bezogen. Es gibt aber auch kritische Töne.

