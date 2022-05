Der Kongress am Park feiert einen runden Geburtstag

Vor 50 Jahren wurde die damalige Kongresshalle in Augsburg eröffnet. Ende Mai findet ein Fest statt. Was den Bau so besonders macht.

Viele Menschen sprechen heute noch von der Kongresshalle, wenn sie über das markante Gebäude neben dem Hotelturm in Augsburg sprechen. Dabei hat das Haus längst einen anderen Namen. Es heißt jetzt Kongress am Park. Damit soll dokumentiert werden, dass man sich als attraktiven Standort für Kongresse, Veranstaltungen und Konzerte sieht. In diesem Jahr feiert der Kongress am Park einen runden Geburtstag. Er wird 50 Jahre alt. Und es darf deshalb gefeiert werden. Am letzten Mai-Wochenende gibt es ein Fest.

Blick ins Archiv: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz

Der Blick ins Archiv verweist auf die Historie: Am 17. Juni 1972 eröffnete die Kongresshalle Augsburg. Diese wurde zur gleichen Zeit wie der Hotelturm und die olympische Strecke am Eiskanal gebaut. 2009 wurde das Sichtbetongebäude unter Denkmalschutz gestellt und 2012 nach zwei Jahren energetischer und optischer Sanierung als Kongress am Park wiedereröffnet.

Der Kongress am Park sei zum kulturellen Treffpunkt in Schwaben geworden, strahle über die bayerischen Grenzen hinaus und habe zum Imagegewinn der Stadt beigetragen. Er sei ein wichtiger Impulsgeber für die Entwicklung Augsburgs als Standort für Kongresse. So sieht es Götz Beck. Er ist Geschäftsführer der Kongress am Park Betriebs GmbH: „Gerade der Kongress- und Tagungsmarkt wird maßgeblich zur touristischen Revitalisierung von Augsburg und Region beitragen“. Die Corona-Pandemie hat allerdings die Euphorie etwas gebremst.

Kongress am Park in Augsburg: Die Architektur ist herausragend

Architektonisch hat der Kongress einiges zu bieten. Das Ensemble genießt in Fachkreisen einen Kultstatus als Beispiel für die Wiederbelebung der Nachkriegsmoderne. Es sei zudem ein Denkmal für den Brutalismus (Béton Brut) in Bayern. Die von Max Speidel geschaffene, denkmalgeschützte „Béton Brut“ Architektur wird seit dem Jahr 2012 von einem preisgekrönten Lichtkonzept bewusst in Szene gesetzt, das mit LED farbige Akzente setzt und auf Beleuchtungselemente aus dem Baujahr zurückgreift. Beck gerät jedenfalls ins Schwärmen: "Stilgetreue Design-Klassiker aus den 1970er-Jahren wie die orange Sitzschlange Pantonova von Verner Panton – inzwischen zum Kultobjekt avanciert – harmonieren mit dem Sichtbeton der Nachkriegsmoderne."

50 Jahre Kongress am Park: Großes Fest am 28. und 29. Mai

Am Samstag, 28. Mai, und Sonntag, 29. Mai feiert Kongress am Park mit einem Wochenende der offenen Türen und mit der Eröffnung der Jubiläumsausstellung „50 Jahre Begegnung. Austausch. Inspiration. Erlebnis.“ Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Führungen hinter die Kulissen, Konstantin Lukinov live am Klavier, Aktionen des FC Augsburg, der Ausstellung „Modular Festival im Kongress am Park“, einem Live-Interview mit dem Kanusport-Experten Karl Heinz Englet und einem Gespräch mit dem Landschaftsarchitekten Manfred Schachenmayr über die Herausforderungen an die Landschaftsgestaltung einer Olympia-Ikone – dem Eiskanal. Ein Konzert spielt Orgelkoryphäe Hansjörg Albrecht am Samstag, 28. Mai um 19.30 Uhr auf der frisch sanierten Steinmeyer-Orgel im Kongresssaal. Die Jubiläumsausstellung wird bis Ende 2022 im Kongress am Park zu sehen sein.

Weitere Informationen gibt es unter www.kongress-augsburg.de