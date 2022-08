Der Kultur-Club "Metzgerei" eröffnet bald unter neuer Adresse

Nach einer längeren Zwangspause startet das alternative Projekt "Metzgerei" Ende September neu in der Klauckestraße. Geplant ist eine große Eröffnung - und viel mehr.

Es geht wieder los. Der Kultur-Club "Metzgerei" eröffnet nach über zwei Jahren Pause unter neuer Adresse. Das alternative Projekt des Vereins Raumpflegekultur will in Räumen an der Klauckestraße auf die altvertraute Wohnzimmeratmosphäre und den wohl immer noch kürzesten Tresen in der Stadt setzen, dazu auf ein Kulturangebot "in feinen Scheibchen" - mit Feierabendkonzerten, Ausstellungen, Lesungen und anderen Kleinkunstformaten.

Das frühere Domizil an der Haunstetter Straße war verkauft worden, für das Szene-Projekt war dort kein Platz mehr. Wegen der Pandemie sei sogar die große Abschiedssause ausgefallen, so der Verein. Statt mit einem lautstarken "Wir sehen uns bald wieder!" habe man sich nach sieben Jahren Kunst- und Kulturprogramm leise verabschiedet.

Der Augsburger Verein will Leerstände wiederbeleben

Wie bei allen Vorhaben des Vereins war jedoch auch in diesem Fall das Ende von Anfang an mitgedacht. Raumpflegekultur wurde 2013 aus der Idee heraus geboren, Leerstände wiederzubeleben und für die junge Kunst- und Kulturszene nutzbar zu machen. Zwischennutzung sei ganz im Wortsinn immer auch Nutzung auf Zeit. In Kombination mit der Corona-Pandemie bedeute das jedoch auch eine doppelte Unsicherheit.

So verzögerte sich die Neueröffnung der "Metzgerei" am neuen Standort in der Klauckestraße 16. Bereits im Frühjahr 2020 habe es die Zusage für ein Gebäude mit Ladenlokal im Erdgeschoss und zwei Wohnungen darüber gegeben. Früher einmal war es eine Dachdeckerei, später Schreibwarenladen und Lager, dann stand es leer. Auffällig an dem Gebäude ist die leuchtend blaue Farbe von Fensterrahmen und Türe. Der Verein nennt es das "blaue Haus". Die Freude über den neu gefundenen Ort sei riesig gewesen, doch außer Renovieren war erst einmal nichts möglich. Im Herbst 2020 konnten Künstlerinnen und Kreative in die neu entstandenen Ateliers in den Obergeschossen einziehen. Der frisch herausgeputzte Club im Erdgeschoss wartete jedoch zwei weitere Jahre vergeblich darauf, mit Leben gefüllt zu werden.

"Metzgerei": Die Eröffnungswochen laufen ab Ende September

Das soll nun ein Ende haben. Laut Verein wurde die Zwischennutzung verlängert, alle bürokratischen Hürden seien genommen, auch mit Blick auf die pandemische Lage sei man hoffnungsvoll. Ab Ende September soll es im blauen Haus einen Begegnungsort zum Ausprobieren, Austauschen und Genießen für Kulturschaffende und - begeisterte geben. Einen Ort, an dem neue Ideen entstehen.

Für die Metzgerei-Eröffnungswochen ab 24. September ist ein umfangreiches Programm geplant: offene Ateliers in den Obergeschossen, Ausstellungen, Konzerte sowie ein neues Open-Stage-Format, dazu eine große Eröffnungssause mit "Frau Tacheles". Infos zu den Terminen gibt es über Facebook, Instagram und die Homepage des Vereins.