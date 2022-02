Augsburg

06:00 Uhr

Der Stau ist zurück in Augsburg: So hat sich die Mobilität 2021 entwickelt

Plus Zu Beginn der Pandemie wurde in Augsburg weniger Auto gefahren. Doch das hat sich geändert. Weiter auf Erholung hofft allerdings der öffentliche Nahverkehr.

Von Stefan Krog

Im vergangenen Jahr hat es, wenn man die Lockdown-Monate ausklammert, in Augsburg wieder annähernd so viele Staus gegeben wie vor der Corona-Pandemie. Das besagen Daten des Verkehrsdatendienstleisters Tomtom. Im zweiten Halbjahr habe sich das Pendlerverhalten wieder an die Vor-Corona-Zeiten angenähert, so der Navi-Hersteller, der die Bewegungsdaten von Nutzern anonym auswertet. Das Stauniveau (die zusätzliche durch Staus verursachte Reisezeit), lag demnach in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit rund 22 Prozent in etwa bei den Werten von 2019. "Das Auto verliert als Verkehrsträger erst einmal nicht an Bedeutung", so Tomtom-Sprecherin Sarah Schweiger. Auch in anderen deutschen Städten registrierte Tomtom ähnliche Entwicklungen, obwohl diese teils erstaunlich seien.

