Der Zustand der Augsburger Straßen hat sich verschlechtert

Plus Das Tiefbauamt hält etwa die Hälfte der Augsburger Straßen für sofort oder kurzfristig sanierungsbedürftig. Ohne mehr Geld drohe ein massiver Investitionsstau.

Von Stefan Krog

Der Zustand der Augsburger Straßen hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Tiefbauamts, das die Straßen im 779 Kilometer langen Augsburger Netz in verschiedene Zustandsklassen einteilt. Demnach stieg der Anteil der Straßen in der schlechtesten Klasse 5 (Handlungsbedarf sofort) zwischen der letzten Untersuchung 2016 und der aktuellen Untersuchung aus 2023 von drei auf neun Prozent, in der zweitschlechtesten Klasse (Handlungsbedarf kurzfristig) von 25 auf 41 Prozent. "Der Zustand der Augsburger Straßen könnte besser sein, und wir könnten mehr Geld für den Straßenunterhalt brauchen", so Baureferent Steffen Kercher mit Blick auf die Finanzausstattung. Ein konkretes Handlungsprogramm beabsichtigt die Stadt für den Moment allerdings nicht.

Zu den Straßen in inzwischen schlechtem Zustand gehört die B17 auf ihrem Teilstück in Göggingen und Pfersee, wo wegen der gestiegenen Verkehrsmengen lärmschluckender Asphalt verbaut ist, der aber relativ häufig ausgetauscht werden muss. Auch die Schillstraße (Firnhaberau) und die Berliner Allee (abschnittsweise) gelten als schwierige Straßen. Kurzfristigen Handlungsbedarf sieht das Tiefbauamt unter anderem auf der Hans-Böckler-Straße (Lechhausen/Hammerschmiede), auf der Stadionstraße (Rosenaustadion), der Donauwörther Straße oder der Reinöhlstraße (Kriegshaber).

