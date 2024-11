Designkaufhaus Zwischenzeit öffnet: Was Start-ups und Jungfirmen anbieten

In der Vorweihnachtszeit ist die Fußgängerzone in der Annastraße eine beliebte Anlaufstelle für all jene, die ein Geschenk suchen. Etabliert hat sich dort inzwischen auch der Pop-up-Store „Zwischenzeit“. Er hat am vergangenen Freitag zum inzwischen siebten Mal als Designkaufhaus für die Vorweihnachtszeit geöffnet. Bis zum 24. Dezember bieten dort zehn Jungunternehmen und Start-ups Produkte aus Augsburg und der Region an. Geöffnet ist der Laden jeweils Mittwoch bis Freitag, 11 bis 18 Uhr, sowie samstags von 10 bis 18 Uhr.

Designkaufhaus Zwischenzeit öffnet in der Augsburger Fußgängerzone Annastraße

Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wird die Ladenfläche als gemeinschaftliches „Kaufhaus“ betrieben, wo neben bekannten Unternehmen aus den Vorjahren auch neue Angebote zu finden sind. Es gebe eine große Bandbreite, von nachhaltigen Sneakern über Schmuck und Geschenkartikeln bis hin zu fair produzierter Kinderkleidung, Produkten mit Augsburg-Motiven und besonderen Spirituosen.

Ziel des Projekts, sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, seien auch langfristige Ansiedlungen der Beteiligten. „Aufgrund eines gesunkenen Mietpreisniveaus und einer höheren Fluktuation ergeben sich für kleine Konzepte immer wieder spannende Möglichkeiten, sodass der städtische Pop-up-Store durchaus als Sprungbrett in die unternehmerische Selbständigkeit gesehen werden kann.“ Das Modell Designkaufhaus in der Vorweihnachtszeit habe sich als Erfolgsmodell erwiesen. (kmax)