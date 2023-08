Augsburg

Die Augsburger Besonderheit: Abtauchen in Kanälen

Plus Das "Luftbad" in Göggingen und der "Eiskanal" im Spickel sind für viele Bürger eine Alternative zu den Freibädern. Die Ruhe dort ist nicht der einzige Grund.

Von Marian Erhard

Für Luisa Langefels geht nichts über den Eiskanal. Jeden Sommer taucht die Augsburgerin dort ab. "Das Wasser ist chlorfrei, der Kanal kostenlos nutzbar, von beiden Seiten begrünt und der Lärmpegel ist dank der Abwesenheit großer Kindermassen hier deutlich geringer als im Freibad. Hier fühle ich mich wohl", sagt sie voller Überzeugung. Wie Langefels geht es vielen Menschen in Augsburg: Anstatt ins Freibad oder an einen Baggersee zu gehen, schwimmen sie lieber in einem der Kanäle. Möglich macht dies eine Augsburger Besonderheit.

Die Lechkanäle hatten in Augsburg einst einen anderen Hintergrund als das Badevergnügen der Bevölkerung. Der "Eiskanal" zum Beispiel: In seiner heutigen Form wurde er in den Jahren 1970 und 1971 geschaffen. Seinen Namen verdankt er seiner einstiegen Aufgabe, Schlamm und Treibeis in den Lech zurückzuleiten, um die Turbinen im städtischen Wasserwerk, dem Hochablass, funktionstüchtig zu halten. Heute dient er im oberen Bereich als künstliche Slalomstrecke für den Kanusport, im unteren Abschnitt, der in den Hauptstadtbach mündet, ist der Eiskanal Badebereich.

