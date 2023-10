Augsburg

18:00 Uhr

Die Berufswahl fällt Jugendlichen in der Region zunehmend schwerer

Plus Mit der zehnten Klasse steht die Berufswahl an, Jugendliche haben dann die Qual der Wahl. Angebote gibt es ausreichend. Was nach einem Vorteil klingt, überfordert viele.

Von Andrea Wenzel

Michael Finkenzeller ist 15 Jahre alt und besucht die zehnte Klasse einer Realschule. Was er ab September 2024 beruflich machen will, weiß er nicht. "Vielleicht etwas mit Computern", sagt er. Er sieht sich deshalb auf der Berufsfindungsbörse der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) um, ob unter den mehr als 60 Ausstellern ein passender Zweig samt Ausbildungsunternehmen dabei sein könnte. Dass Michael Finkenzeller längst nicht der Einzige ist, der sich bei der Wahl des Ausbildungsberufs schwertut, wird bei der Messe deutlich. Auch Berufsberater kennen das Problem, das Folgen hat, denn manche Betriebe können ihre Lehrstellen nur schwer, spät oder gar nicht besetzen. Doch woran liegt diese Unentschlossenheit vieler Jugendlichen?

Jugendliche tun sich bei der Wahl des Berufs schwerer als noch vor einigen Jahren. Das habe unter anderem mit dem großen Angebot zu tun, sagt Christian Fischer, Leiter Abteilung Ausbildung bei der IHK. Nehme man alle Branchen zusammen, komme man auf etwa 350 Berufsbilder. Viele junge Menschen fühlen sich mit diesem Angebot überfordert. "Ein wenig ist das, als wenn sie für das Bad neue Fliesen aussuchen sollen und ihnen der Fliesenleger eine fast unendliche Angebotspalette unterbreitet", sucht er nach einem passenden Bild. Dazu käme die Tatsache, dass viele Berufe gar keinen klassischen Ausbildungsweg haben. "Ich selbst bin gelernter Glaser und leite jetzt, nach verschiedenen Weiterbildungen, die Ausbildungsabteilung bei der IHK", nimmt er sich als Beispiel.

