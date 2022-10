Die Caritas Augsburg zeigt Betroffenen Wege aus der Schuldenkrise

Bei der Augsburger Caritas werden Menschen beraten, die Schulden angehäuft haben. Die Wartezeit auf einen Termin ist lang. Was Schuldner selbst tun können.

Augsburg ist nicht das reiche Starnberg. Augsburg, als drittgrößte Stadt im Freistaat, galt schon vor der geballten Krisenzeit als Armenhaus Bayerns mit einem Durchschnittseinkommen ganz unten auf der Skala. Dass viele Menschen – aus unterschiedlichen Gründen – mit ihrem Geld nicht auskommen, merkt das Team der Schuldner- und Insolvenzberatung der Augsburger Caritas seit Langem. Aktuell dauere es rund vier Monate vom Hilfeschrei via Anruf oder Mail bis zum Beratungsgespräch. Etliche Anzeichen sprechen dafür, dass die Warteliste bald noch viel länger wird.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Normalerweise ist es in den Sommermonaten nach den Beobachtungen der Sozialpädagoginnen Caroline Krüger und Eva Meinzer eher ruhig in ihrer Beratungsstelle gewesen. Doch in diesem Jahr sei vom unbeschwerten Feriengefühl nicht viel zu spüren gewesen. "Man merkt, die Leute haben das Thema Finanzen und Geld im Kopf", sagt Meinzer. Anfragen kämen gerade auch von Menschen, für die Existenzangst bislang ein Fremdwort war. Die Caritas rechnet damit, dass es in ihrer Beratungsstelle in ein paar Monaten so richtig rundgeht – wenn das Minus auf dem Konto wegen der immens gestiegenen Lebenshaltungskosten immer größer wird und sich die Nebenkostennachzahlung wie ein Horrorroman liest. "Bei uns schlagen die finanziellen Probleme zeitversetzt auf. Viele versuchen zunächst, alleine damit fertig zu werden und kommen erst zu uns, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist", sagt Krüger.

Die Caritas darf nur Klienten aus Augsburg-Stadt beraten

"Uns" heißt in diesem Fall vier Beraterinnen und ein Berater (in Voll- und Teilzeit) sowie eine Mitarbeiterin der allgemeinen kirchlichen Sozialberatung als erster Kontakt für Menschen mit oft unklaren, mehrfachen Problemlagen. Die Caritas hat im Auftrag der Stadt die Schuldnerberatung übernommen und ist mit ihrem Angebot in der Depotstraße in Göggingen die einzige Anlaufstelle für die Augsburgerinnen und Augsburger – für Hilfesuchende aus dem Landkreis ist die Diakonie zuständig.

Mit den langen Wartezeiten hadern nicht nur die Klienten, sondern auch die Fachleute. Um den größten Druck herauszunehmen, bekämen die Ratsuchenden zeitnah zumindest ein kurzes Clearing-Gespräch. Die Beraterinnen spüren dabei immer wieder, wie groß die Angst dieser Menschen ist. Viele glaubten, Schulden brächten einen gleich ins Gefängnis oder hätten automatisch den Verlust der Wohnung zur Folge. " Schulden zu haben, ist keine Straftat", stellt Caroline Krüger klar. Gar nicht gut zu sprechen ist ihre Kollegin Eva Meinzer auf Inkassofirmen, die mit ihren Methoden Panik schürten. Nur ein kleiner Prozentsatz der Klientinnen und Klienten ist ihrer Einschätzung nach "durch Leichtsinn oder Kaufsucht" in finanzielle Schieflage geraten. Überwiegend seien Menschen betroffen, die keinen finanziellen Spielraum haben. Am härtesten diejenigen, deren Einkommen knapp über der Berechtigungsgrenze für Leistungen wie Sozialhilfe oder Wohngeld liege.

Manchmal bewegen sich die Schulden in Millionenhöhe

Die Frauen und Männer, die bei der Caritas um Hilfe bitten, sind in aller Regel überschuldet. Sie können mit ihrem Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten wie Miete, Strom oder auch Kredite nicht mehr begleichen. Bei jüngeren Menschen, die den Umgang mit Geld nicht gelernt hätten, gehe es vielleicht um ein paar Tausend Euro, viele Klienten stünden mit 20.000 bis 50.000 Euro in der Kreide. Gerade bei Steuernachzahlungen könne es aber auch in den sechs- oder sogar siebenstelligen Bereich gehen, sagt Meinzer. "Das sind häufig gescheiterte Selbstständige."

Lesen Sie dazu auch

Unabhängig von der Höhe der Außenstände raten die Beraterinnen dringend ab, Kredite aufzunehmen, um Schulden zu begleichen, oder Online-Bezahldienste in Anspruch zu nehmen. Auch ein Dispo beim Geldinstitut sollte aufgelöst werden. Sie empfehlen hingegen, nicht die Augen vor der Situation zu verschließen, sondern sich einen Überblick über die Schulden zu verschaffen, Unterlagen zu sortieren und eine Gläubigerliste zu erstellen. Das zu erledigen sowie nach eventuellen Einsparmöglichkeiten zu suchen, sei vor dem ersten Beratungsgespräch ratsam. Bei diesem und gegebenenfalls weiteren Terminen geht es laut Krüger und Meinzer um die Suche nach der besten Lösung. Dies könne ein Vergleich mit Gläubigern sein, Ratenzahlungen und Stundungen. In vielen Fällen laufe es jedoch auf ein Verbraucherinsolvenz-Verfahren heraus, in dem sich die Betroffenen innerhalb von drei Jahren von ihrem Schuldenberg befreien können, selbst wenn in dieser Zeit keine pfändbaren Einkommen erzielt werden.

Die Caritas würde das Beratungsangebot aufstocken

Die Beratung ist für die Klientinnen und Klienten kostenlos. Angesichts der hohen Wartezeiten auf einen Termin hält es der Augsburger Caritas-Chef Otto Bachmeier für möglich, das Angebot personell aufzustocken, sofern die Stadt als Kostenträgerin zustimmen würde. "Wir könnten eventuell innerhalb unseres Hauses umschichten, da es dort Beschäftigte mit Erfahrung in der Schuldnerberatung gibt."

Info: Die Schuldner- und Insolvenzberatung ist telefonisch unter 0821/570480 oder per E-Mail unter schuldner-insolvenzberatung@caritas-augsburg-stadt.de zu erreichen.