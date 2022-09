Die Corona-Zahlen steigen in Augsburg sprunghaft

Die Corona-Herbstwelle beginnt jetzt – davon geht das Augsburger Gesundheitsamt aus und gibt Tipps. Im Impfzentrum gibt es nun den Impfstoff gegen die Variante BA4/5.

Die Corona-Zahlen in Augsburg sind am Dienstag sprunghaft gestiegen. Die Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut bei 353,5 und stieg im Vergleich zum Montag um knapp 150. Zwar hinken die Montagswerte dem tatsächlichen Geschehen immer hinterher, weil am Wochenende weniger Fälle erfasst werden, dieser Sprung ist aber außergewöhnlich. Für den Anstieg vom Dienstag waren 542 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden verantwortlich. Die Dunkelziffer an Infektionen dürfte, auch weil nicht mehr jeder Erkrankte einen PCR-Test macht, höher sein.

Gesundheitsamt geht nicht von vielen schweren Verläufen aus

Die Entwicklung zeichnete sich schon länger ab. Vor zwei Wochen lag die Inzidenz bei 174,4 mit seitdem steigender Tendenz. Augsburg stehe, wie Deutschland und das europäische Ausland, nun am Anfang der Herbstwelle, so das Gesundheitsamt der Stadt. Man gehe aktuell nicht von vielen schweren Erkrankungsverläufen aus, so die Behörde. Zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle in Betrieben und Behörden seien aber möglich.

Teils sind nur noch Notfall-OPs möglich

Uniklinik-Chefarzt und regionaler Krankenhauskoordinator Prof. Axel Heller berichtet, dass in einigen Häusern im Großraum aufgrund von erkranktem Personal teils nur noch Notfalloperationen durchgeführt werden können. In Augsburg und den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries gebe es aktuell um die 100 stationäre Corona-Patienten und -Patientinnen, sechs davon intensiv. Allerdings ist bei Weitem nicht bei allen dieser Personen Corona der eigentliche Grund für den Krankenhausaufenthalt. Insgesamt, sagt Heller, verzeichne man aber sowohl mehr Zufallsbefunde im Zuge der Reihentestungen bei Krankenhausaufnahmen als auch mehr Krankentransporte im Zusammenhang mit Corona.

Gesundheitsamt appelliert, die Entwicklung ernst zu nehmen

Gesundheitsamts-Leiter Dr. Thomas Wibmer empfiehlt, die bevorstehende Herbstwelle ernst zu nehmen. "Die Erfahrungen der vorhergehenden Wellen haben gezeigt, dass ein frühzeitiges Ergreifen von Gegenmaßnahmen die Entwicklung der Ansteckungszahlen erheblich positiv beeinflussen kann." Zwar seien 76,8 Prozent der Augsburger Bevölkerung geimpft und 56,3 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung. Dennoch empfehle es sich, die Infektionszahlen im Rahmen zu halten. Abstand halten, Maske tragen und Stoßlüften seien Dinge, die man sich wieder angewöhnen solle.

Seit vergangenen Montag steht im Impfzentrum der neue angepasste Impfstoff von Biontech gegen die Virusvariante BA4/5 für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung. Im Impfzentrum wird er mit Termin verabreicht, am Impfstandort an der Hochschule ohne Termin. Wer in den vergangenen Tagen bereits einen Termin für die Booster-Impfung mit Biontech im Impfzentrum vereinbart hat, erhält diesen Impfstoff, der gegen die aktuell zirkulierende Variante wirksam ist. Nach ärztlicher Absprache gibt es auch noch die Impfstoffe gegen die BA1-Variante von Biontech und Moderna. Ab Donnerstag, 29. September, ist auch der Totimpfstoff Valneva im Impfzentrum erhältlich. Valneva dient zur Grundimmunisierung und ist auch für die Genesenen-Impfung geeignet.