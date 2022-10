Die Erweiterung des Bürgerhauses Pfersee ist im Rohbau fertig

Die neuen Räume können voraussichtlich im Frühjahr 2023 bezogen werden, dann wird das Bestandsgebäude umgebaut. Der Weg zum Erweiterungsbau war steinig.

Vor einem Jahr fand mit dem ersten Spatenstich der symbolische Baubeginn für den Erweiterungsbau des Bürgerhauses Pfersee statt. In diesem Frühjahr gingen die Arbeiten richtig los und zügig voran. Jetzt ist der neue Trakt im Rohbau fertig. Dies feierten die Verantwortlichen und am Bau Beteiligten mit einem Richtfest. Laut Bürgerhaus-Mitarbeiterin Margot Klos stehen die Zeichen gut, dass die neuen Räume im Frühjahr 2023 genutzt werden können. Anschließend soll das Bestandsgebäude umgebaut und saniert werden, sodass in absehbarer Zeit beide Teile für die Stadtteilarbeit und Kulturangebote zur Verfügung stehen.

Hohe Zuschüsse für Erweiterung des Bürgerhauses Pfersee

Als vor vier Jahren die Stadt und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Betriebsträgerin erstmals die Erweiterung des vor 30 Jahren erbauten Begegnungszentrums im Zentrum Pfersees ins Gespräch brachten, war die Freude groß. Denn durch die Aufnahme in das staatliche Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier" waren hohe Zuschüsse (rund 2,5 Millionen bei Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro) angekündigt. Doch das Vorhaben löste in Pfersee und in den zuständigen Gremien des Stadtrats hitzige Diskussionen aus, wegen des Eingriffs ins Grün.

Der ehemalige Saal wird zur Großtagespflege

Im zweigeschossigen Erweiterungsbau, der überwiegend aus Holz besteht, befinden sich im Parterre ein Veranstaltungssaal und im ersten Stock multifunktionale Räume sowie ein Büro für den neuen Familienstützpunkt. Der Umwelt soll mit einem begrünten Dach und einer wärmegedämmten Außenhülle Rechnung getragen werden. Im Verbindungstrakt zum Bestandsgebäude wird ein Aufzug installiert, der beide Bürgerhausbereiche barrierefrei erschließen soll. Der bisherige Saal soll künftig eine Großtagespflege beherbergen, in der bis zu zehn Kleinkinder betreut werden können.