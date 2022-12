Augsburg

vor 1 Min.

Die Ex-Rektorin von Maria Stern klagt gegen ihre Kündigung

Am Gymnasium Maria Stern herrscht derzeit große Unruhe: Die Rektorin wurde kurz vor Weihnachten fristlos gekündigt. Der Grund ist bislang nicht bekannt.

Plus Kurz vor Weihnachten wird die langjährige Schulleiterin des Augsburger Gymnasiums Maria Stern entlassen. Noch vor einem Jahr hatte sie beste Beurteilungen bekommen.

Von Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Die ehemalige Schulleiterin des Augsburger Maria-Stern-Gymnasiums hat Klage gegen ihre fristlose Kündigung eingereicht. Wie ein Sprecher des Augsburger Arbeitsgerichts AZ-Informationen bestätigt, kommt es Ende Januar zu einer Güteverhandlung zwischen dem Schulwerk der Diözese Augsburg als Arbeitgeber und der langjährigen Rektorin. Deren plötzlicher Weggang hat in der Schule viel Unruhe ausgelöst. Dies geht unter anderem aus einem Brief hervor, den der Elternbeirat vier Tage vor Weihnachten an Eltern und die Schulfamilie verschickte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen