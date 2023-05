Augsburg

Die Feuerwehr rückt am frühen Morgen zu einem Terrassenbrand aus

Von Michael Hörmann

Schreckmoment am Montag in Kriegshaber: Eine Terrasse eines Einfamilienhauses gerät in Brand. Die Bewohner können sich rechtzeitig retten.

Schreckmoment am Montagmorgen im Augsburger Stadtteil Kriegshaber: Eine Terrasse gerät in der Tunnelstraße in Brand. Die Feuerwehr rückt an. Die Bewohner können sich retten. Laut Feuerwehr waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber im Einsatz. In der Tunnelstraße war der Brand einer Terrasse gemeldet worden. Brand in Augsburg: Bewohner retten sich ins Freie Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Holzterrasse eines Einfamilienhauses im Vollbrand. Die Scheiben der Terrassentüre waren bereits gesprungen. Das Feuer war im Begriff, auf das Erdgeschoss des Gebäudes überzugreifen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz begann unmittelbar mit der Brandbekämpfung, während ein zweiter das Gebäude nach möglichen Bewohnenden durchsuchte. Die Bewohner sich jedoch bereits in Sicherheit bringen können, so die Feuerwehr. Das Feuer wurde gelöscht. Das Gebäude wurde mithilfe von Hochleistungslüftern entraucht. Die vier Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde niemand. Im Anschluss wurde die Terrassentüre von der Besatzung des Kleinalarmfahrzeuges mit Holzbrettern verschalt. Zu Brandursache und Schadenshöhe laufen die Ermittlungen der Polizei. Lesen Sie dazu auch Augsburg Hoher Schaden: Unbekannte zünden Mülltonnen in Lechhausen an

