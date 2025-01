Die Hollaria spendet Krapfen und Punsch an die Tafel

In einer herzlichen Aktion der Solidarität und Nächstenliebe hat die Faschingsgesellschaft Hollaria Augsburg eine großzügige Spende von frisch gebackenen Krapfen der Bäckerei Ihle an die Augsburger Tafel übergeben. Die Krapfen, die traditionell zur Faschingszeit genossen werden, sollen den Bedürftigen in der Region ein Stück Freude und Genuss bringen. Dazu gab es in Zusammenarbeit mit der Firma Kunzmann 250 Flaschen Punsch.

Die Mitglieder des Vereins haben nicht nur die Krapfen und den Punsch gespendet, sondern sich auch aktiv an der Verteilung beteiligt. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern der Tafel haben sie die süßen Leckereien an verschiedene Ausgabestellen gebracht, um sicherzustellen, dass möglichst viele Menschen in der Region von dieser Aktion profitieren können. Neben zahlreichen Auftritten mit der Hollaria Showtanzgruppe ist dies für Hollaria Prinzenpaar Prinzessin Juliane I. und Prinz Marcel I. ein ganz besonderer Termin. „Fasching ist eine Zeit des Feierns und der Gemeinschaft. Wir möchten, dass auch die Menschen, die es nicht so leicht haben, an dieser Freude teilhaben können“, so Anja Müller, Präsidentin der Hollaria. „Die Tafel leistet großartige Arbeit, und wir sind stolz darauf, sie in dieser wichtigen Mission unterstützen zu können.“

Die Augsburger Tafel bedankt sich herzlich für die großzügige Spende und die tatkräftige Unterstützung. „Solche Aktionen sind für uns von unschätzbarem Wert. Sie helfen uns, die Menschen in unserer Gemeinde zu erreichen und ihnen in schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Susanne Ohnesorg, Vertreterin der Tafel. Die Aktion zeigt einmal mehr, wie wichtig ehrenamtliches Engagement und Solidarität in der Gemeinschaft sind. Die Faschingsgesellschaft Hollaria plant, auch in Zukunft ähnliche Aktionen durchzuführen, um bedürftigen Menschen in der Region zu helfen und das Bewusstsein für soziale Themen zu schärfen.