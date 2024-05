Augsburg

Die Kosten für das Theaterviertelfest in Augsburg steigen

Plus Auf den städtischen Zuschuss haben die höheren Kosten keine Auswirkung. Kritik kommt dennoch von der Opposition. Welches Programm geboten ist.

Von Jonas Klimm

Das Straßenfest, das am Freitag und Samstag mit mehreren Bühnen rund ums Theater erstmals stattfinden soll, ist teurer als ursprünglich gedacht. Wie Richard Goerlich, Vorsitzender des Vereins "Theaterviertel jetzt", auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, beliefen sich die Kosten nun auf rund 160.000 Euro. Gestemmt würden die zusätzlichen Kosten über Sponsorings, Medialeistungen und ein "hohes Maß an ehrenamtlicher Eigenleistung". An der maximalen Fördersumme der Stadt von rund 80.000 Euro ändert das nichts. Kritik am städtischen Zuschuss kommt von der SPD-Fraktion.

Das Programm beginnt am Freitagabend um 16 Uhr. Auf vier Bühnen gibt es eine vielfältige Mischung von Rockmusik bis hin zum Philharmonischen Chor des Staatstheaters. Die zentrale Bühne befindet sich an der Einmündung Theater-/Ludwigstraße beim "Weissen Lamm". Weitere Bühnen gibt es in der Theaterstraße, vor "Bo Concept" in der Ludwigstraße und am Fronhof (Familienbereich). Die Ludwigstraße wird dafür gesperrt. Neben den musikalischen Programmpunkten will das Fest vor allem mit bildender Kunst überzeugen. So wird es bei den Notaren Straßer & Gößl in der Theaterstraße eine Vernissage mit Bildern des Künstlers Christian Awe geben. Im Ludwigstraßen Parkhaus werden 25 Künstler ihre Werke ausstellen. Zu sehen ist hier unter anderem eine Fotoausstellung von AZ-Fotograf Silvio Wyszengrad, die den aktuellen Stand der Staatstheater-Baustelle dokumentiert.

